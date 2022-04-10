Osman Korkmazel, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi

10 Nisan 2022 Pazar, 23:09

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Spor yazarımız Osman Korkmazel, dev mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Sezon’un ilk yarısında V. Pereiralı Fenerbahçe ile Fatih Terimli Galatasaray, Türk Telekom’da kaliteli ve temposu yüksek bir maç izletirken; Sarı-Lacivertliler Crespo’nun uzatma golüyle skoru 2-1’e getirip 3 puanı cebine koymuştu... Bakalım bu akşam Ülker Stadı’nda İsmail Kartallı Fenerbahçe ile D.Torrentli Galatasaray bizlere nasıl bir maç izlettirecekler?

Beklenen kadroları çıkardılar sahaya hocalar. Ülker Stadı iğne yatsan yere düşmez. Galatasaray Avrupa Kupası maçlarındaki savunma kurgusunu devreye sokunca, Fenerbahçe bilindik hızlı çıkışlı ve tempolu oyununu sunamıyordu muhteşem taraftarına ilk 18 dk. Nitekim ilk tehlike 20’nci dk. da Galatasaray’dan geldi; Berkan’ın ortasına, M.Jae Kim uçarak dokunmasa Gomis golü atacaktı. Bu bölümden sonra Fenerbahçe özellikle O. Samuel’in kanadından sıklıkla gelmeye başladı. Dakikalar 26’yı gösterdiğinde Mert Hakan- O.Samuel iş birliğii ve onun şık ortasını, M. Zajc düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Dk. 35 bu kez sol kanat kontra çıkışlı Rossi, Samuel’e gol pasını verdi de golü bulamadı. Sonrasında Galatasaray kontra oyunuyla, golü düşünür oldu dk. 41’de Kerem’in sert vuruşunu Altay uçarak kurtardı. Ardından bir Fenerbahçe gol girişimi daha ve Atilla Karaoğlu’nun ilk bitiren düdüğü.

Hocalar oyuncu değişimine gitmedi. Aklıma Türk Telekom’daki karşılaşma geldi. Ne maçtı öyle futbola doyamamıştık. Galatasaray’da, Fenerbahçe’de takdire şayan bir oyun oynarken, şahane goller de izlemiştik. Hele ki bitmek bilmeyen enerjileri... Biz yine Ülker Stadı’ndaki maça dönelim. Galatasaray biraz daha etkili. Daha çok buluşuyor gol sahasında ama tehlike yaratamıyor. İtişme, kakışma göze çarpıyor devamlı. Nihayet Fenerbahçe ataklar geliştiriyor, golü de düşünüyor. Tribünler coşkulu, İrfan Can meziyetlerini gösteriyor. Bir, iki nefis hareketler derken usta işi bir orta, Mert Hakan kafa ile aşırtıyor, Serdar Dursun arka direkte kafayı yapıştırıyor, skor 2-0 oluyor. İsmail Kartal havalarda uçuyor. D. Torrent ne yapıyor, suspus halde oyunu seyrediyor. Pardon, hiç düşünmediği Halil aklına geliyor, oyuna alıyor! Sonrasında da bitik Arda ve durgun Morutan’ı sahaya sürüyor. Bak gördün mü Halil gölü (sevinecektin ama top koluna çarpmış iptal) yaptı bile. Sonuç bir yenilgi daha, gitmen de kuvvetle muhtemel. Seçimde gelecek yeni başkan adayları seni kesinlikle tutmaz be Domenec kardeş... Yazımı noktalarken 1-2 cümle İsmail Kartal’dan söz etmeliyim: İsmail hoca, haftalar önce 2’nciliği hedef seçmişti; derbiden de üç puan çıkartıp toplamda 27 puana ulaştı. Vee 2’nciliğe yükselip hedefine de ulaşmış oldu. Tebrikler kardeşim, umarım Ali Koç başkan bu başarıyı göz ardı etmez."