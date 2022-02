Osman Korkmazel, Trabzonspor'un kritik galibiyetini değerlendirdi

13 Şubat 2022 Pazar, 21:05

Süper Lig'in 25. haftası kıran kırana bir mücadeleye tanık oldu. Lider Trabzonspor, hemen arkasında yer alan Konyaspor'u konuk etti ve mücadele dolu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak puanını 60 yaptı.

Spor yazarımız Osman Korkmazel, bordo-mavililerin şampiyonluk yolundaki bu kritik galibiyetini değerlendirdi ve Trabzonspor'un şimdiden şampiyonluk ışığını yaktığını belirtti.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Süper Lig’in en iyi futbol oynayan iki takımı Trabzonspor ve Konyaspor bunun karşılığını da, lig sıralamasında birincilik ve ikinciliklerini hakkıyla koruyup alıyorlar... İstanbul’un üç büyük devi, izleyin bu maçı da az biraz ders alın! Stadı full yapmıştı bordo-mavili taraftarlar, inanılmaz bir uğultuyla başladı maç. Akıl işi oyuna tempo da eklenince, kalitesi yüksek bir maç izlemeye başladık.

Dakika 8’de Nwakaeme’nin ince pasını Abdülkadir anlayabilse golü yapacak. 4 dk. sonrasında Cornelius şahsi gayretiyle söküp götürdüğü topu akıllıca ortaladı, Abdülkadir de es geçince Visca bitti orada ve de usta işi bir gol daha attı. 23’üncü dakikada tempo düştü, Konyaspor’u gol sahasında görür olduk. Rahmanovic’in kafası ürküttü biraz Trabzonspor’u. Ancak devreye yine tribünler girdi ama Konyaspor diklenmeye devam ediyordu. Ede dursun da, Bakasetas’ın şutu, Cornelius’un kafası direkte patladı...

Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz? Abdullah Avcı’da, İlhan Palut da ekiplerinden memnun ki, değişime gitmediler. Konyaspor oyuna daha hakim gibi. Daha çok hücum sahasında gözüküyorlar. Hele bir Abdülkerim seyrediyorum ki, savunmadan hızlı çıkışlar ile bir an da takımını hücum alanına sokup, gol aratıyor. Bu çocuk A Milli Takım'a tavsiyemdir. Ama Mete Kalkavan haksız bir sarı kart göstererek çocuğu frenledi. Dakika 61’de ışıklar yayıldı, uğultu tavan yapıyor. Avcı’nın ilk hamlesi Cornelius’u alıp Djaniny'i oyuna soktu. İlhan Palut da fazla beklemedi 3 oyuncusuna sahaya yolladı. Ve 2 dk. sonra bu kez de Nwakaeme imzalı enfes bir daha izledik. Konyaspor’un 4 savunma oyuncusunu peş peşe hallaç pamuğu gibi atıp, Edin Visca’ya al da at dedi. Bu gol uzun süre konuşulacaktır sanırım. Konyaspor pes etmiyor; Rahmanoviç’in kafası Uğurcan harika çıkardı. Dk 82 bu kez Konyaspor adına Cikalleshi harika bir gol attı. Of of neler oluyor neler. İki takım da her an gol atabilir. Her maç böyle olsa, iki takıma da teşekkürler. Ama Trabzonspor’a ayrı bir teşekkür, şimdiden taraftarlarına şampiyonluk ışığı yaktıkları için..."