Hasan Al: Trabzonspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı

13 Şubat 2022 Pazar, 20:56

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Gazeteci yazar ve futbol yorumcumuz Hasan Al, bordo-mavililerin galibiyetini şöyle değerlendirdi:

"Önce taraftarın hakkını verelim. 40 bin kişi tribünleri tıka basa doldurdu. Top Konya'dayken kulakları sağır eden ıslıklarıyla taciz etti. On ikinci adam rolünü başarıyla uyguladı...

Konyasporla Trabzonspor arasında sıklet farkı var. Nasıl bu kadar puan topladılar hayret doğrusu. İlk devre hiçbir varlık gösteremediler. İkinci devre Trabzonspor'un bıraktığı alanda top çevirdiler. Pozisyon üretmekte çok yetersizdiler. Konya bence şampiyonluğu değil, ikinciliği Adana Demirspor veya Başakşehir'e kaptırmamanın hesabını yapmalı.

Özkan Sümer der ki: "Ne yapacağını bilmek, gücünü bilmektir. Ne yapamayacağını bilmek de haddini bilmektir...

Abdullah Avcı'yı kutluyorum. 13 ay bir futbol takımını oturtmak için çok kısa zaman. Bu kadar kısa sürede oyun bütünlüğünü sağlamak büyük beceri. Hatlar arasında kopukluk yok. Topu kaybettiklerinde kazanacak, kazandıklarında da paslaşacak yakınlıktalar. Cornelius ile çekincelerim vardı. Djaniny mı Cornelius mu diye karar veremiyordum. Kesinlikle Cornelius. Adam tam santrafor. Devasa vücudunu çok iyi kullanıyor. Rakip savunmanın dengesini bozuyor. Sağa sola deplase oluyor. İkiye birlerde başarılı. Top saklıyor. Savunmayı ilerde başlatıyor. Tek hatası ikinci yarıda Nwakaeme'ye pası verememesiydi. Edgar sakatlandı. Bir stoper paniği yaşandı. Ancak Denswill bu tartışmaları silip attı. Hugo ile sanki uzun zamandır oynuyor. Adeta son müdahele uzmanı. Rakipten önce araya girerek çok kritik müdahaleler yapıyor. Takımına hayat veriyor.

Visca sadece önemli bir boşluğu doldurmadı. Kalitesiyle artı değer kattı. Özellikle son vuruşlarda ki becerisi Trabzonspor'u rahatlattı. Puchacz için konuşmak erken. Biraz savruk. Hataya açık gibi. Dikkat!

Koronavirüs oldu Nwakaeme durdu. Ancak sihirbazlığını yine de gösterdi, Visca'ya ikinci golü attırdı. Bakasetas toparlandığı rakip kaleyi topa tutmasından belli. Siopis'i izlemek gerçekten büyük zevk. Orta alanın sigortası. Abdülkadir Ömür inşallah bir daha sakatlık yaşamaz. Böyle devam ederse durdurulması zor. Dorukan'ı Beşiktaş niye bıraktı? Hala aklım almıyor. Yılın en iyi kazançlarından.

Trabzonspor çok zor geçmesi beklenen maçı çok kolay kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Yenen golde kimse oyuncu değişikliklerine kesmesin faturayı Konyalı oyuncu çok güzel vurdu."