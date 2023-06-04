Osman Korkmazel yazdı: 'Şampiyona ayakta alkış'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 21:15

Güncelleme: 04.06.2023 - 21:15

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Osman Korkmazel, derbiyi yorumladı.

Osman Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Derbiler’ de sonucu kestirmek zordur, zor. Sezonun ilk yarı maçı Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 yenip taraftarlarını coşturmuştu… Bu akşam evinde oynayacak, sonucu kestirmek mümkün mü? Yenilse de şampiyon ama kazanarak kutlamak bir başka mutluluk…

Galatasaray’ın bu akşam ki en büyük avantajı, Fenerbahçe’de banko sağ-sol (L.Henrigue-O.Samuel) savunma oyuncularının olmayışı. Ev sahibinin attıkları gollere baktığımız zaman, çoğunluğu yan ortalardan gelmiş. İşte en büyük iş Kerem ve Barış Alper’in, Icardi’nin kafasına yollayacağı ortalara düşüyor. Okan Buruk, Berkan-Zaniolo-Barış Alper’i ilk 11’in içine atmış. Sürpriz değişimler. O ne muhteşem bir seyirci topluluğu, kulakları sağır ediyorlar. Galatasaray dalga dalga geliyor Fenerbahçe’nin gol sahasına, çabuk kapanıyorlar. Ama ani çıkışlarla onlar da, gol girişiminde bulunuyorlar. Yüksek tempo dk. 24’den sonra azalırken, iki takımda pas oyununa yöneliyor ve hızlı hücumlu golü bulan Galatasaray oluyor. Topla son buluşan Zaniolo, topu çivi gibi çakıyor ağlara. Coşku tavan yapıyor, inanılmaz bir uğultu. Galatasaray yine gol peşinde, ah Kazımcan biraz akıllı vursan skor 2-0 olacak. Abdülkadir Bitigen’den 5 dk. lık uzatma, skorda bir değişiklik yok. 15 dk.lık istirahata yöneldiler..

İkinci yarıya iki takımda kontrollü başlarken, ana hedefleri golü bulmaktı. Daha çok o bölgeye yaklaşan Galatasaray’dı. İlk tehlikeli atak Galatasaray’dan, Kerem’in ortasına Icardi iyi vuramadı. Çok geçmeden Kerem’in uzun pasında Zaniolo ceza sahasına girerken, Luan Peres çelmeyi taktı, Bitigen de kırmızıyı gösterdi. 10 kişi kalan Fenerbahçe oyundan kopmuyor, 3’ncü bölgeye akmaya devam. Ama çok geçmeden golü bulan Galatasaray, Kerem’in kornerine Icardi yapıştırıyor şutu top ağlarda. Sonrasında neler oluyor neler. Galatasaray muhteşem seyircisini de arkasına alıp, 3’ncü gol için yükleniyor. Oda ne bir gol daha, çok uzaklardan Zaniolo, harika bir şutla skoru 3-0’a getiriyor. Ve tribünler ayakta ŞAMPİYON, ŞAMPİYON sesleri kulakları sağır ediyor. Biz de alkışı kesmiyor, ayakta alkışlamaya dakikalarca devam ediyoruz. Tebrikler ŞAPMİYON, hepinize sonsuz teşekkürler…"