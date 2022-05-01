Osman Korkmazel: Yetti artık Torrent!

01 Mayıs 2022 Pazar, 22:32

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

Spor yazarımız Osman Korkmazel, karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"Rıza Çalımbay’lı, Sivasspor son 7 haftadır (Son 4 deplasman yenilgi yüzü görmedi) tırmanışta... Peki, D. Torrent’li Galatasaray, zik- zak yapıp duruyor; küme düşen Malatyaspor’u ve düşme hattındaki Altay’ı ıkına-sıkına yenebiliyor. Oyunundan memnun olan var mı? Kendimi de dahil edeyim; YOK... İki takımın hocası da beklenilen 11’leri sahaya sürdü. Temposu düşük futbol süre gelirken, Galatasaray organize bir atak sonucu 10’ncu dk. da golü buldu ve usta işi vuruş Gomis’den geldi. Oysa Sivasspor bu bölüme dek, tüm bölgelerde daha aktif bir görüntü çiziyordu. Tribünler ne kadar destek verse de sonrasın da, Rıza Çalımbay’ın talebeleri gol sahasında yine çok iş yapan taraftı. Koca Galatasaray, kontratak takımı hüviyetine bürünmüş böyle gol arıyordu. Kerem’ de pek ortalıkta gözükmüyordu. Yazık ki, çok yazık! Bir de genç hakemin basiretsizliği vardı ki; bu kadar zorlu maça, bu kadar pasif bir hakem verilir mi? Dk. 42 çok önemli bir fırsatı harcadı Sivasspor. Aradan 2 dakika geçmedi ki; Uğur Çiftçi'den adrese teslim bir orta ve Yatabare’den enfes bir kafa vuruşu, skor eşitlendi. Galatasaray hücuma yöneldi ama iş işten geçmiş, hakemin ilk yarı bitiş düdüğü çalmıştı bile.

Halil değişikliği, D. Torrent’in çift santrfora dönüşü; bakalım işe yarayacak mı? Hayda, Sivasspor öne geçti. Van Aanholt’un gereksiz faul ve Ulvestad’dan şık vuruş; Sivasspor öne geçti. Ayıkla pirincin taşını! Helal olsun taraftara köstek değil, destek oluyorlar. Halil’i oynatma, oynatma D. Torrent! Al sana Halil başyapıtlı, gol akışı; Kerem’e ince pas ve penaltıyı gole çeviren Gomis. Bu golü ben susmak bilmeyen muhteşem taraftara yazdım. Ay, ay Muslera öyle bir gol yedi ki; Ahmet Oğuz 30 metreden falsolu harika bir vuruş Muslera seyrediyor, top filelerde. Skor 3-2 oldu. Bakar mısınız D. Torrent yeni uyandı, 3 değişiklik birden! Geç kaldın hem de çok geç. Yetti artık be D. Torrent, al tazminatının yarısını çek git. Bu taraftar sana bir sararsa..."