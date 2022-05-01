Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 2 bin 500 TL alınca bayram yaptık
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Malatyaspor'un 2-1'lik yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Cihat Arslan, "Bizim yapabileceklerimiz noktalandı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bundan sonra yapabilecekleri bir şeyin kalmadığını belirterek, Malatya'yı yönetenlerin bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.
Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor'un zor günlerden geçtiğini söyledi.
"2 BİN 500 LİRA ALINCA BAYRAM YAPTIK"
Arslan, "Derdim, sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler" dedi.
Küçümseme anlamında söylemediğini ancak buraya gelirken personelin 2 bin 500 lira alınca bayram yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar" diye konuştu.
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bedelli askerlikte değişiklik!
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Suriyelilerden Türklere yardım
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Mağazalara telefon numarasını verenler dikkat!