Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes performansıyla büyüledi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Rakibini mağlup eden Karadeniz ekibinde, Gedson Fernandes kendisinin 2., takımının 4. golünü golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor 3-1 öne geçmeyi başardı. Maçın 34. dakikasında Gedson Fernandes, Yusuf Sarı'nın asistini gole çevirdi.
Maçın henüz 7. dakikasında kalesinde golü gören Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında baskılı oynadı. 16. dakikada Kahraman Demirtaş'ın kendi ağlarına yolladığı golün ardından beraberliği yakalayan Karadeniz ekibi, karşılaşmanın 19. dakikasında Papiss Cisse'nin golü ile öne geçmeyi başardı.
GEDSON ATTI, FARK 2 OLDU
Maçın 34. dakikasında Rizespor, İzmir temsilcisi önünde farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes, ceza sahasına sokularak sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
RİZE, GEDSON İLE FARKA KOŞTU
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor oldu. Rizespor'un yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, tekrar sahneye çıktı. Gedson, Papiss Cisse'nin asistinde kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti.
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