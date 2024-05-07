Osnabrück - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 32. haftasında deplasmanda Osnabrück ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga 2'de heyecan sürüyor.
Karel Geraerts yönetimindeki Schalke 04, deplasmanda Uwe Koschinat'ın ekibi Osnabrück ile karşı karşıya gelecek.
OSNABRÜCK - SCHALKE MAÇI SAAT KAÇTA?
Millerntor-Stadion'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
OSNABRÜCK - SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Michael Bacher'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.
Schalke 04 ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kalmıştı.
Osnabrück ise Magdeburg deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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