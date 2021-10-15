Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan, futbolda yeni bir yatırım peşinde
Suudi Arabistan, Newcastle United'ın devralınmasından sonra 200 milyon Avro'luk yeni bir futbol yatırımı planlıyor.
Premier Lig ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterlin'e satın alınmıştı. Newcastle United taraftarları takıma katılacak yıldız futbolcuların yolunu gözlerken, Suudilerden yeni bir yatırım hamlesi geldi.
Suudi Arabistan, 200 milyon Avro'luk yeni bir futbol yatırımına imza atmayı planlıyor.
Milano Finanza'nın haberine göre Suudi Arabistan, gelecek 6 yıl boyunca İtalya Süper Kupası'na ev sahipliği yapmak için harekete geçti.
Farklı yıllarda İtalya Süper Kupası'na ev sahipliği yapan ülke yeni anlaşmayla önümüzdeki 6 yıl boyunca kupayı organize etmek istiyor.
Anlaşma sağlanırsa kupanın formatının değişmesi bekleniyor. İtalya Süper Kupası mevcut statüde tek maç üzerinden oynanırken anlaşma kapsamında dörtlü final şeklinde oynanması planlanıyor.
Buna göre İtalya Süper Kupası'nda 4 takım mücadele edecek ve yarı finalin ardından oynanacak final sonrası kupa sahibini bulacak. İspanya Süper Kupası bu konseptle oynanıyor.
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