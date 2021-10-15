Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesinde ilk 20'ye kalamadı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi, Golden Boy'un 20 kişilik listesinde yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 16:48
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesinde ilk 20'ye kalamadı
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İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 20 genç yetenek belli oldu.

Türkiye'den bu sezon Golden Boy listesine giren tek oyuncu olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 40 kişilik listenin 20'ye indirilmesi sırasında elendi.

İşte 20 kişilik liste:

Gavı (Barcelona) 

Jude Bellıngham (Dortmund) 

Adeyemı (Rb Salzburg) 

Edouardo Camavınga (Real Madrıd) 

Charles De Ketelaere (Club Brugge) 

Jamal Musıala (Bayern Münih) 

Bryan Gıl (Tottenham) 

Ryan Gravenberch (Ajax) 

Danıel Maldını (Mılan) 

Mason Greenwood (Manchester Unıted)

Gıovannı Reyna (Dortmund) 

Yeremı Pıno (Las Palmas) 

Pedrı (Barcelona) 

Nuno Mendes (Psg) 

Roberto Pıccolı (Atalanta) 

Wıllıam Salıba (Marsilya) 

Bukayo Saka (Arsenal) 

Rodrygo (Real Madrıd) 

Davıd Tımber (Ajax) 

Florıan Wırtz (Leverkusen) 


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