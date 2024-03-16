Otto Addo 2 yıl sonra geri döndü
Gana Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Otto Addo ile anlaşma sağlandı. Otto Addo 2022 yılında da Gana Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Addo mart ayında milli takım ile maçlara çıkacak ve mayısta resmen göreve başlayacak.
Halen Borussia Dortmund'da yetenek menajerliği yapan 48 yaşındaki Addo, 2022 yılında da Gana Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayınca görevini bırakan Addo, Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı Teknik Direktör olmuştu.
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