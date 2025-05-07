Beşiktaş'tan taraftara müjde: 'Saat 17:00'de...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş, perşembe günü yapılacak antrenmanın taraftara açık olacağını duyurdu.
Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın perşembe günü gerçekleştireceği antrenman taraftarlara açık olacak.
Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek idmanla ilgili olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımız, yarın (8 Mayıs) saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.
Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler.
Bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5) bilet satın alabilir. Bilet satın alınacak tüm taraftarlarımızın passolig kart sahibi olması gerekmektedir.
Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Ofisi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.
Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı Tüpraş Stadyumu’na davet ediyoruz."
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