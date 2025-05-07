Beşiktaş'tan taraftara müjde: 'Saat 17:00'de...'

Süper Lig ekibi Beşiktaş, perşembe günü yapılacak antrenmanın taraftara açık olacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan taraftara müjde: 'Saat 17:00'de...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 16:45

Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın perşembe günü gerçekleştireceği antrenman taraftarlara açık olacak.

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek idmanla ilgili olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız, yarın (8 Mayıs) saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00’dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler.

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5) bilet satın alabilir. Bilet satın alınacak tüm taraftarlarımızın passolig kart sahibi olması gerekmektedir.

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Ofisi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı Tüpraş Stadyumu’na davet ediyoruz."


Etiketler: #beşiktaş #adana demirspor #antrenman #taraftar

İlgili Haberler

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu aday listesi belli oldu!
Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Beşiktaş'ta seçim yaklaşıyor: Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Beşiktaş dev geliri KAP'a bildirdi!

Beşiktaş dev geliri KAP'a bildirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler