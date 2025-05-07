Beşiktaş'tan iki futbolcu için sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ile Salih Uçan'ın son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Beşiktaş'tan iki futbolcu için sakatlık açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 16:52

Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."


Etiketler: #emirhan topçu #Salih Uçan #beşiktaş #sakatlık

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