Beşiktaş'tan iki futbolcu için sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ile Salih Uçan'ın son durumu hakkında açıklama yayımladı.
Beşiktaş, Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."
Spor Haberleri
- Burak Yılmaz'dan Osimhen'e büyük övgü!
- Fernano Muslera Türk futbol tarihine geçebilir!
- Eski Galatasaraylıdan Osimhen sözleri!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Fiorentina'nın konuğu Real Betis
- Chelsea'nin konuğu Djurgarden
- Tottenham, Bodo deplasmanında
- Manchester United'ın konuğu Athletic Bilbao
- Fenerbahçelilerden Ali Koç'a büyük tepki!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’