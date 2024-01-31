Oyundan çıkarken ıslıklanmıştı: Kerem Aktürkoğlu'na özel terapi!
Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bazı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu ile görüşerek moral verdiği öğrenildi.
Galatasaray, Gaziantep FK’yi 2-1 yenerek Fenerbahçe’yi takibini sürdürürken bazı sarı-kırmızılı taraftarların Kerem Aktürkoğlu’nu ıslıklaması gündem yarattı.
Bu sezon 12 gol atıp 7 asist yapan Aktürkoğlu, takımına önemli katkı sunarken dönem dönem son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle yoğun tepki alıyor.
OKAN BURUK'TAN MORAL
Sarı-kırmızılıların kaptanları arasında yer alan Kerem, maç sonrası üzgün şekilde stattan ayrıldı.
Teknik direktör Okan Buruk’un, milli futbolcuyla özel bir görüşme yapıp moral verdiği, sadece oyuna odaklanmasını istediği kaydedildi.
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