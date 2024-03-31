Oyunu Mauro Icardi'ye attı: 'Çare Icardi'

Kayseri'de Galatasaraylı bir seçmen, Mauro Icardi fotoğrafının yer aldığı kağıda mühür bastığı anları sosyal medyada paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:43
Oyunu Mauro Icardi'ye attı: 'Çare Icardi'
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Türkiye, yerel seçimlerde 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 

Kayseri'de Galatasaray taraftarı bir seçmen, oy pusulasında Mauro Icardi'nin fotoğrafına mühür bastığı anları paylaştı.

Galatasaraylı taraftar, oy pusulasına 'Hissiyatıma göre çare Icardi' yazdı. 

Sarı kırmızılı taraftarın yaptığı bu hareket sosyal medyada oldukça tepki çekti.


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