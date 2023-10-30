Oyunu yarıda bırakmıştı: Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 22:43

Güncelleme: 30.10.2023 - 22:43

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yardımcı antrenör Hari Vukas, açıklama yaptı.

Hari Vukas yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız sahada her şeyini verdi. Maçın ilk 10 dakikasında kontrol ettik. İlk 10 dakika kalemize geldiler. Ardından onu düzelttik. Sabırlı oynadık. Gaziantep'in defans hattı çok geride, bu takımlara karşı sabırlı olmalısınız. Sabırlı olduk ve golleri bulduk, galibiyeti aldık. Takımı tebrik ediyorum" dedi.

GHEZZAL İÇİN AÇIKLAMA

Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili Hari Vukas, "Rachid'in durumuna bakacağız. Sağlık ekibimiz durumu kontrol edecek. Ona göre ne olduğunu bileceğiz. Eric ve Salih sakatlıktan çıktı. İyi durumdalardı ama 90 dakika oynamayacaklarını biliyorduk. Sakatlıktan çıkmalarına rağmen çok iyi performans gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Hari Vukas ayrıca, "Biz Gaziantep FK'nin çok fazla kontratakta bulunacağını biliyorduk. Biz bu anlamda iyi bir reaksiyon verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yakup yetenekli ve genç bir oyuncu. Kısa süredir bizimle birlikte. Hocamız da ona güveniyor ve şans verdi. Daha iyi olur umarım" diye konuştu.