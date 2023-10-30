Beşiktaş taraftarlarından yönetime tepki!

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 21:13
Beşiktaş taraftarlarından yönetime tepki!
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.

YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI

Siyah-beyazlı tribünlerin bir bölümü, karşılaşmanın 43. dakikasında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon daha önce de özellikle iç saha maçlarında yönetime tepki göstermişti.


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