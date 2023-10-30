Beşiktaş taraftarlarından yönetime tepki!
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.
YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI
Siyah-beyazlı tribünlerin bir bölümü, karşılaşmanın 43. dakikasında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon daha önce de özellikle iç saha maçlarında yönetime tepki göstermişti.
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