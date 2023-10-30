Beşiktaş taraftarlarından yönetime tepki!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 21:13

Güncelleme: 30.10.2023 - 21:13

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.

YÖNETİM İSTİFA TEZAHÜRATI

Siyah-beyazlı tribünlerin bir bölümü, karşılaşmanın 43. dakikasında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon daha önce de özellikle iç saha maçlarında yönetime tepki göstermişti.