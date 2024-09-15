Oyunu yarıda bırakmıştı: Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 23:52

Güncelleme: 15.09.2024 - 23:52

Sivaspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj için bir açıklama yaptı.

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

27 yaşındaki Arnavut oyuncu, bu sezon 5 kez giydiği Sivasspor forması ile 1 gol kaydetti.