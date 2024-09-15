Oyunu yarıda bırakmıştı: Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!
Süper Lig ekibi Sivasspor, Arnavut golcü Rey Manaj'ın sakatlığına dair açıklama yayımladı.
Sivaspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj için bir açıklama yaptı.
Sivasspor'un açıklaması şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.
Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
27 yaşındaki Arnavut oyuncu, bu sezon 5 kez giydiği Sivasspor forması ile 1 gol kaydetti.
Etiketler: #Rey Manaj #Sivasspor #sakatlık
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