Oyunu yarıda bırakmıştı: Yener İnce'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Eyüpspor müsabakasında sakatlanan milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı'nın durumuna ilişkin konuştu.

Oyunu yarıda bırakmıştı: Yener İnce'den Abdülkerim Bardakcı açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 22:33

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi. Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil" diye konuştu.


Etiketler: #abdülkerim bardakçı #galatasaray #Yener İnce #sakatlık

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