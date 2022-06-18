Ozan Kabak'a Fransa'dan Nice talip oldu

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:03

Geçen sezonu kiralık olarak Premier Lig'de Norwich formasıyla geçiren milli oyuncu Ozan Kabak'a Nice talip oldu.

Alman basınının haberine göre, bonservisi Bundesliga'ya bu sezon geri dönen Schalke'de olan Ozan Kabak ile Fransa'dan Nice ilgileniyor. Nice'in 38 yaşındaki deneyimli stoperinin halefi olarak Ozan Kabak'ı düşündüğü ifade edilirken 6 milyon Euro'luk teklifini de ilettiği kaydedildi.

SCHALKE TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Schalke'nin ise bu teklifi yetersiz bulduğu, 8 milyon Euro'ya ek olarak bonusları da içeren bir teklif beklediğini Fransız kulübüne ilettiği ifade edildi.

Ozan Kabak geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich formasıyla 11 lig maçında 924 dakika boy göstermişti.