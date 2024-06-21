Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'nin ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR ANLAŞMA SAĞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.
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