Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:13

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:16

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti.

Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.