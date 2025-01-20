Ozan Tufan'dan maske açıklaması: Sebebi belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Ozan Tufan, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Ozan Tufan'dan maske açıklaması: Sebebi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 23:06

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. 

Bordo-mavililer'in 3. golünü kaydeden Ozan Tufan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"4-5 HAFTA MASKE TAKACAĞIM"

Yüzündeki maske ile ilgili konuşan Ozan, "Geçen antrenmanda bir mücadele esnasında dirsek geldi. Burnumda bir kırık var. Bir 4-5 hafta sürer gibi görünüyor. O zamana kadar maskeyle çıkacağım gibi görünüyor" dedi.

"BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

29 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Biz kaliteli bir takımız. Bunu sahaya yansıtmamız lazım. Antrenmanlarda çok iyiyiz, maçlarda da bunu yapmalıyız. Çok güzel bir ortamımız var, futbolun doğrularını ortaya koymaya çalışıyoruz ve yapınca da sonucunu görüyoruz. Bugün de beni oğlum izliyor. 2-3 gün sonra doğum günü var. Baba gol, gol diye seslenmişti. Bu golü de ona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #ozan tufan #trabzonspor #MASKE #Sivasspor

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