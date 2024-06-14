Özel sporcu Esra Bayrak, Avrupa şampiyonu oldu

İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:18
Özel sporcu Esra Bayrak, Avrupa şampiyonu oldu
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, Uppsala kentinde bugün başlayan organizasyonda 100 metrede şampiyon oldu.

Şampiyonada Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandıran Esra, tarihi bir başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, Esra Bayrak ve antrenörünü tebrik ederek, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor, tarih yazıyor. Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz, inancımız tam. İnşallah, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" ifadelerini kullandı.


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