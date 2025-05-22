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Pacers, Knicks karşısında Doğu Konferansı finalinde 1-0 öne geçti!

Pacers, Knicks karşısında Doğu Konferansı finalinde 1-0 öne geçti!

22.05.2025 10:02:00
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Pacers, Knicks karşısında Doğu Konferansı finalinde 1-0 öne geçti!

Indiana Pacers, New York Knicks'i uzatmada 138-135 yenerek Doğu Konferansı finalinde 1-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i uzatmada 138-135 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

Madison Square Garden'daki müsabakada konuk ekip Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton 31 sayı, 11 asistlik "double-double" ile takımının galibiyetinde başrolü oynarken takım arkadaşı Aaron Nesmith 30 sayılık katkı sundu.

Jalen Brunson'ın 43 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmazken Karl-Anthony Towns 35 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Seride ikinci maç, 24 Mayıs'ta Madison Square Garden'da oynanacak.

İlgili Konular: #nba #New York Knicks #Indiana Pacers

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