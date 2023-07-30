Pal Dardai, üç oğlunu da aynı anda sahaya sürdü

Bundesliga II'de Dusseldorf'a konuk olan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai, oğulları Bence, Marton ve Palko'yu aynı anda sahaya sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:19
Pal Dardai, üç oğlunu da aynı anda sahaya sürdü
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Bundesliga II'de oynanan Dusseldorf - Hertha Berlin maçında ilginç bir olay yaşandı.

Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak anda anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı. 

TARİHTE BİR İLK

Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.

Karşılaşmayı Düsseldorf 1-0 kazandı.


Bundesliga hertha berlin

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