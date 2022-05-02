Palmeiras derbisi sorusu Vitor Pereira'yı kızdırdı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:19

Fenerbahçe ile yolları ayırdıktan sonra Brezilya'nın Corinthians takımında göreve başlayan Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, ligde iyi günler geçirmiyor. Ezeli rakipleri Palmeiras'a 3-0 yenildikten sonra Pereira, taraftarlar ve gazeteciler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

DERBİLERDE 'DENEYİM EKSİKLİĞİNİZ VAR MI?' DİYE SORULDU

Yenilginin ardından basının karşısına çıkan Portekizli hocaya derbilerde deneyim eksikliği olup olmadığının sorulması Pereira'yı çileden çıkardı. Pereira, bu soruya "Herhalde benimle dalga geçiyorlar" yanıtını verdi.

"TANKLA HAVAALANINA GİTTİM"

Pereira, basın mensuplarına sinirli bir şekilde şu yanıtı verdi:

"Derbinin ne olduğunu bilmiyor muyum? Hayatımda ne kadar derbi oynadığımı biliyor musun? Bu maçlar için cinayet işlenen yerlerde çalıştım. Stadyumdan havaalanına bir tank içinde gitmek zorunda kaldım. Derbinin ne olduğunu bilmediğimi mi söylüyorsun?"