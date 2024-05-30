Panagiotis Retsos: 'Yaşadığım en güzel duygu'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 30.05.2024 - 09:28

Konferans Ligi finalinde uzatmalarda Fiorentina'yı 1-0 mağlup eden Olympiakos'ta yıldız stoper Panagiotis Retsos karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerindeki en güzel duyguyu yaşadığını söyleyen Retsos şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu, futbolda yaşadığım en güzel duygu. Kariyerimde pek çok iniş çıkış yaşadım ama burada olmaktan mutluyum. İçinde büyüdüğüm, ilk transferimi yaptığım, çok güzel yıllar geçirdiğim takım. Kulübümüzün geçirdiği 99 yıl için taraftarlarımıza, takım çalışanlarına en güzel hediye bu. Aileme, kız arkadaşıma, arkadaşlarıma, takımdaki tüm insanlara, tüm dünyaya bunu adamak istiyorum."