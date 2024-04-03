Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Turu'nda kendi sahasında AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyona Turu heyecanı sürüyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Matías Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı PAOK'a 3-2 mağlup olmuştu.
AEK ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 1-0 mağlup etmişti.
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