Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Turu'nda kendi sahasında AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:37
Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyona Turu heyecanı sürüyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Matías Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Cláudio Filipe Ruivo Pereira'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı PAOK'a 3-2 mağlup olmuştu.

AEK ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 1-0 mağlup etmişti.


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