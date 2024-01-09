Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:27
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2'den canlı yayımlanacak.

Son 6 maçı kaybeden Anadolu Efes, bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi.

Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.


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