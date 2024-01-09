Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
Son 6 maçı kaybeden Anadolu Efes, bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi.
Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.
821. AVRUPA MAÇI
Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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