Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY Euroleagu çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
22 Nisan 2025 Salı, 12:51
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de çeyrek final heyecanı başlıyor. 

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

OAKA'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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