Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY Euroleagu çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21:30'da başlayacak.
THY Euroleague'de çeyrek final heyecanı başlıyor.
Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, deplasmanda Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
OAKA'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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