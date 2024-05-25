Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:53

Güncelleme: 25.05.2024 - 11:53

Yunanistan Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim ile yolları ayıran Panathinaikos, finalde Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın Volos kentinde bulunan Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos bir önceki turda karşılaştığı PAOK'u penaltılarda 6-5 mağlup etmişti.

Aris ise Panetolikos'u iki maçın toplamında 1-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.