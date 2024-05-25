Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim ile yolları ayıran Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Yunanistan Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim ile yolları ayıran Panathinaikos, finalde Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI SAAT KAÇTA?
Yunanistan'ın Volos kentinde bulunan Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos bir önceki turda karşılaştığı PAOK'u penaltılarda 6-5 mağlup etmişti.
Aris ise Panetolikos'u iki maçın toplamında 1-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.
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