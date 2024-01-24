Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Atromitos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:23
Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Saša Ilic'in ekibi Atromitos ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - ATROMİTOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ATROMİTOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup etmişti.

Atromitos ise konuk ettiği Larissa'yı 4-0'lık skorla geçmişti.


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