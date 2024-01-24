Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Atromitos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Yunanistan Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Saša Ilic'in ekibi Atromitos ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - ATROMİTOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ATROMİTOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup etmişti.
Atromitos ise konuk ettiği Larissa'yı 4-0'lık skorla geçmişti.
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