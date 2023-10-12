Panathinaikos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:53
Panathinaikos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Alman ekip Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Nikos Galis Spor Salonu'nda (OAKA) oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

PANATHİNAİKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligdeki ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympiakos'a 88-78 mağlup olmuştu.

Bayern Münih ise konuk ettiği ALBA Berlin'i 80-68 yenmişti.


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