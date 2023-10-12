Panathinaikos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde Alman ekip Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Nikos Galis Spor Salonu'nda (OAKA) oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligdeki ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympiakos'a 88-78 mağlup olmuştu.
Bayern Münih ise konuk ettiği ALBA Berlin'i 80-68 yenmişti.
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