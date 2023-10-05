Fenerbahçe Alagöz Holding'den Euroleague'e farklı başlangıç: 30 sayı fark!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar A Grubu ilk maçında ağırladığı Valencia Basket’i 96-66 mağlup etti.
Geçen sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan, yeni sezona da Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar A Grubu ilk hafta maçında İspanyol ekibi Valencia'yı ağırladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Metro Enerji Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden 96-66 galip ayrıldı ve Avrupa Ligi’ne galibiyetle başladı.
Fenerbahçe'de Collier 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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