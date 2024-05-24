Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:16

Güncelleme: 24.05.2024 - 09:16

Basketbol THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma günü başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Final Four'da yer alacak.

2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

NORMAL SEZONU 6. SIRADA TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.

PLAY-OFF'TA TARİHE GEÇTİ

Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.

Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

NİGEL HAYES-DAVİS EN İYİ İLK 5'TE

Fenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.

Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.

KADRO

???????Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)