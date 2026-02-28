Panathinaikos, Ömer Faruk Yurtseven ile yolları ayırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 17:15:00
Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

