Panathinaikos'ta Kostas Sloukas gelişmesi!

6.11.2025 20:21:00
AA
Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos, 35 yaşındaki Yunan oyuncu Kostas Sloukas ile yeni sözleşme imzaladı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, tecrübeli basketbolcu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Yunan oyun kurucuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Kariyerinde Olympiakos, Aris ve Fenerbahçe formaları da giyen Sloukas, 2023'te Panathinaikos'a imza atmıştı.

Tecrübeli basketbolcu, 2024'te Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilmişti.

