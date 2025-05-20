Panathinaikos'tan Willian Arao kararı!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Willian Arao ile yollarını ayırdığını açıkladı.





Açıklamada oyuncuya Panathinaikos'taki zamanı için teşekkür edildi. Ayrıca kariyerinin devamı için başarılar dilendi.





BİR DÖNEM FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti. 2022/23 sezonunda Flamengo'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncu, ertesi sezon 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Panathinaikos'a satılmıştı.





39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 39 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 1 gol kaydetti.