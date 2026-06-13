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Panathinaikos'u devirdi: Yunanistan Ligi'nde şampiyon Olympiakos

Panathinaikos'u devirdi: Yunanistan Ligi'nde şampiyon Olympiakos

13.06.2026 20:42:00
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Panathinaikos'u devirdi: Yunanistan Ligi'nde şampiyon Olympiakos

Yunanistan Ligi play-off final serisi 5. maçında Olympiakos evinde Panathinaikos'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

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