Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası EuroLeague'e bu sezon play-off'ta veda eden ve Final-Four şansını kaybeden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Yunan basınında çıkan haberlerde Panathinaikos'un dünkü antrenmanın iptal edildiği ve ayrılığın kısa süre içinde açıklanabileceği öne sürülmüştü.

Ergin Ataman, hakkında çıkan ayrılık iddilarına yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Ataman şunları söyledi, “Final Four'a kalamadığımız için çok üzgünüm. Yeni hedef Yunan Ligi şampiyonluğu. Basında yazılanların hepsi hikaye ve bizim bütünlüğümüzü bozmaya yönelik algı çalışması. Her şey normal” dedi.

Öte yandan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ergin Ataman'la olan bir fotoğrafını paylaşan Giannakopoulos şu ifadeleri kullandı:

"Bu anları unutan ve insanları ya da durumları değersizleştirecek kadar ileri giden kim varsa, takımımızı sevdiğini söylemeye layık değildir... Daha fazlası birazdan, çünkü şu an işlerimiz var.”