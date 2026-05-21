Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan ayrılık iddialarına net yanıt

21.05.2026 16:45:00
Cumhuriyet Spor
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos da Yunan basınında yer alan haberlerin sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası EuroLeague'e bu sezon play-off'ta veda eden ve Final-Four şansını kaybeden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Yunan basınında çıkan haberlerde Panathinaikos'un dünkü antrenmanın iptal edildiği ve ayrılığın kısa süre içinde açıklanabileceği öne sürülmüştü.

Ergin Ataman, hakkında çıkan ayrılık iddilarına yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Ataman şunları söyledi, “Final Four'a kalamadığımız için çok üzgünüm. Yeni hedef Yunan Ligi şampiyonluğu. Basında yazılanların hepsi hikaye ve bizim bütünlüğümüzü bozmaya yönelik algı çalışması. Her şey normal” dedi.

Öte yandan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Ergin Ataman'la olan bir fotoğrafını paylaşan Giannakopoulos şu ifadeleri kullandı:

"Bu anları unutan ve insanları ya da durumları değersizleştirecek kadar ileri giden kim varsa, takımımızı sevdiğini söylemeye layık değildir... Daha fazlası birazdan, çünkü şu an işlerimiz var.”

Yunan basınından flaş iddia: Panathinaikos'ta Ergin Ataman krizi! Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımdan ayrılığının an meselesi olduğu iddia edildi. "Yonca"ların bugünkü idmanının iptal edildiği ve bunun vedaya işaret olduğu öne sürüldü.
Valencia mağlubiyetinin ardından... Soruya kızan Ergin Ataman, basın toplantısını terk etti EuroLeague'de çeyrek final 5. maçında Valencia Basket, Panathinaikos'u 81-64 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı. Maçın arından Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman, basın toplantısında kendisine sorulan soruya sinirlendi ve toplantıyı terk etti.
Ergin Ataman'a şok: Valencia adını Final Four'a yazdırdı Basketbol Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi.