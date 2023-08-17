Panathinaikos'a transfer olan Willian Arao: 'Şampiyonluklar kazanmak istiyorum'

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:16

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:16

Fenerbahçe'den ayrılarak Panathinaikos'la anlaşan Willian Arao, imza atmak için indiği Yunanistan'da ilk açıklamalarını yaptı.

Yunanistan merkezli Sport24'ün haberine göre; Arao, havalimanında yaptığı açıklamada, şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirterek, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ 2.5 MİLYON EURO

Öte yandan Willian Arao'nun sağlık testlerinden geçip yeni takımna imza atması halinde Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı aktarıldı.

Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'ya Flamengo'dan transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 45 maça çıkarken 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.