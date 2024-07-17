Panathinaikos'tan Ergin Ataman kararı! Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 13:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 13:52

Panathinaikos ile ilk yılında Yunanistan'da ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan Ergin Ataman, Yunan ekibinde devam edecek.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'la sözleşme uzattıklarını açıkladı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Başarılı koç, böylece 2028 yılına dek Panathinaikos'un başarısı için mücadele edecek.

Ergin Ataman, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun" notunu yazdı.