Panathinaikos'ta Tete gelişmesi: Bu akşam maça çıkabilir!

Yunan devi Panathinaikos, Galatasaray'dan transfer ettiği Tete'yi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etti. Brezilyalı futbolcu, Panathinaikos'ta 10 numaralı formayı giyecek.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:50
Panathinaikos'ta Tete gelişmesi: Bu akşam maça çıkabilir!
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Yunanistan ekibi Panathinaikos, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'yi, UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos'un UEFA resmi sitesindeki kadrosunda, Tete'ye de yer verildi.

Galatasaray Kulübü ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.


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