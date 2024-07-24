Panathinaikos yalanlamıştı: Tete transferinde prensip anlaşması!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'yi transfer etmek için sarı-kırmızılı kulüp ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.
Yunan ekibi Panathinaikos'un, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, Panathinaikos'un 24 yaşındaki Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.
PANATHİNAİKOS YALANLAMIŞTI
Panathinaikos yönetiminin, önceki gün Tete transferi ile ilgilenmediklerini açıklamasına rağmen Yunan basınında haberler yayımlandı.
Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.
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