Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un başkanı Giannis Alafouzos, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile anlaşma aşamasına değinen Alafouzos, "Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:00
Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'
Abone Ol google-news

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, verdiği röportajda Fatih Terim'le ilgili önemli ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in takımın başına geçme sürecini anlatan Alafouzos, "Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye başladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık" dedi.

"ACUN SAYESİNDE KABUL ETTİ"

Alafouzos, Terim isminin Acun Ilıcalı tarafından tavsiye edildiğini belirtirken, "Acun Ilıcalı ile çok iyi arkadaşız. O dürüst ve mütevazı bir insan. O da yardımcı oldu. Ona durumu anlatıyordum ve, "Harika bir insan, kazanan ve lider olan bir arkadaşım var. Onu tavsiye ediyorum" dedi. 25 Aralık'ta Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ile Fatih Terim

Terim için "Sousa'dan daha mı pahalıydı?" sorusuna cevap veren Yunan başkan, "Evet. '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsam gideceğim' dedi. Ben de, 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin, sonrasını göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider ve daha uzun kalırsın' dedim. Burada şunu da eklemek istiyorum. Acun, Bakasetas'ın transferinde de bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor" diye konuştu.

FATİH TERİM'E TAM DESTEK

Şubat ayında iç sahada arka arkaya Lamia ve Kifisias karşısında alınan beraberliklerin ardından Fatih Terim'le konuşup konuşmadığı sorulan Alafouzos, "Ona sadece tam desteğimize sahip olduğunu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. O da bunu biliyor" sözlerini sarf etti.

Panathinaikos'un başında 25 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


Giannis Alafouzos haberleri fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri acun ılıcalı haberleri yunanistan süper ligi haberleri

İlgili Haberler

Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu

Ergin Atamanlı Panathinaikos, Final Four'u zora soktu
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'
Taraftarlar tepki göstermişti: Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!

Taraftarlar tepki göstermişti: Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti

Japon moda tasarımcısı Katsura hayatını kaybetti
Yeni teknik direktör kim olacak? Hasan Arat'tan Nuri Şahin açıklaması!

Yeni teknik direktör kim olacak? Hasan Arat'tan Nuri Şahin açıklaması!
RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi

RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi
Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'

Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'
Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!

Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!
Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı

Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı