Panathinaikos'tan Fatih Terim itirafı: 'Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:00

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, verdiği röportajda Fatih Terim'le ilgili önemli ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in takımın başına geçme sürecini anlatan Alafouzos, "Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye başladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık" dedi.

"ACUN SAYESİNDE KABUL ETTİ"



Alafouzos, Terim isminin Acun Ilıcalı tarafından tavsiye edildiğini belirtirken, "Acun Ilıcalı ile çok iyi arkadaşız. O dürüst ve mütevazı bir insan. O da yardımcı oldu. Ona durumu anlatıyordum ve, "Harika bir insan, kazanan ve lider olan bir arkadaşım var. Onu tavsiye ediyorum" dedi. 25 Aralık'ta Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ile Fatih Terim

Terim için "Sousa'dan daha mı pahalıydı?" sorusuna cevap veren Yunan başkan, "Evet. '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsam gideceğim' dedi. Ben de, 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin, sonrasını göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider ve daha uzun kalırsın' dedim. Burada şunu da eklemek istiyorum. Acun, Bakasetas'ın transferinde de bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor" diye konuştu.

FATİH TERİM'E TAM DESTEK

Şubat ayında iç sahada arka arkaya Lamia ve Kifisias karşısında alınan beraberliklerin ardından Fatih Terim'le konuşup konuşmadığı sorulan Alafouzos, "Ona sadece tam desteğimize sahip olduğunu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. O da bunu biliyor" sözlerini sarf etti.

Panathinaikos'un başında 25 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.