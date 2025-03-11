Panathinakos'ta bir ilk: Selen Erdem takımın başına geçti!
Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Selen Erdem'in getirildiğini açıkladı.
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdi.
PANATHINAIKOS'TA BİR İLK!
Erkek basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getiren Panathinakios, kadın basketbol takımı için de Selen Erdem ile resmi sözleşme imzaladı. Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak" denildi.
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannina'dan sonra Panathinaikos'a imza atan Selen Erdem, "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
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