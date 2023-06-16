PAOK, Ataman Güneyligil'i Atatürk paylaşımları nedeniyle görevden aldı
Voleybol antrenörü Ataman Güneyligil, Yunanistan'ın PAOK takımı tarafından sosyal medya hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle görevden alındı.
Voleybol antrenörü Ataman Güneyligil, sosyal medya hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle Yunanistan'ın PAOK takımı tarafından görevden alındı.
Geçen sezon sonu Galatasaray'dan ayrılan Güneyligil, PAOK'la sözleşme imzalamıştı.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU
Ancak Yunan kulübü daha sezon başlamadan taraftarlarının yaptığı baskı sonrası Güneyligil'in sosyal medya hesabında Atatürk'le ilgili fotoğraf paylaşımları nedeniyle sözleşmesini feshetti.
Güneyligil, konuyu hukuki mecralara taşıdı.
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