PAOK, Ataman Güneyligil'i Atatürk paylaşımları nedeniyle görevden aldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:18

Güncelleme: 16.06.2023 - 09:45

Voleybol antrenörü Ataman Güneyligil, sosyal medya hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle Yunanistan'ın PAOK takımı tarafından görevden alındı.

Geçen sezon sonu Galatasaray'dan ayrılan Güneyligil, PAOK'la sözleşme imzalamıştı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Ancak Yunan kulübü daha sezon başlamadan taraftarlarının yaptığı baskı sonrası Güneyligil'in sosyal medya hesabında Atatürk'le ilgili fotoğraf paylaşımları nedeniyle sözleşmesini feshetti.

Güneyligil, konuyu hukuki mecralara taşıdı.