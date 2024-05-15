PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu 9. hafta maçında deplasmanda PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde heyecan sürüyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Cristiano Bacci'nin ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Toumba Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Aris'e 1-0 mağlup olmuştu.
PAOK ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0 mağlup etmişti.
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