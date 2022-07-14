Paola Egonu, İtalya'yı Milletler Ligi'nde yarı finale taşıdı

Voleybol Milletler Ligi'nde İtalya, Çin'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İtalya'da Paola Egonu, karşılaşmayı 36 sayı ile tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:06
Paola Egonu, İtalya'yı Milletler Ligi'nde yarı finale taşıdı
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2022 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya Egonu'nun 36 sayı attığı maçta Çin'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye-Tayland maçının galibi İtalya'yla karşılaşacak.

AYRINTILAR BİRAZDAN...



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